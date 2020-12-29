Британский сексолог назвала главные тренды 2020 года в сексе

Британский сексолог Трейси Кокс назвала главные тренды 2020 года в сексе. Также специалист дала прогноз на 2021 год. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Кокс рассказала, что в 2020 году около 52% пар пробовали на самоизоляции в сексе что-то новое. В опросе лидируют ролевые игры, секс в машине и воплощение эротических фантазий партнера. Более того, в 2020 году люди стали чаще искать в поисковых запросах информацию о БДСМ. Аналитики сообщают, что в прошлом году также на 200% выросли продажи страпонов. Сексолог спрогнозировала, что в 2021 году тренд на секс-игрушки останется.
Уточняется, что 71% пар заявили, что продолжат экспериментировать и после окончания пандемии.
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Фото: pixabay
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