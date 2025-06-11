Накануне генсек НАТО Рютте предупредил, что странам альянса придется учить русский, если те не повысят расходы на оборону.

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, адмирал Тони Радакин ответил по-русски на вопрос местных законодателей о том, придется ли странам — членам НАТО учить русский язык в том случае, если они откажутся увеличивать собственные военные расходы. Один из местных депутатов задал высокопоставленному гостю вопрос со ссылкой на недавнее высказывание генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте. Иностранец говорил о том, что коллективный Брюссель будет массово учить русский язык лет через пять, если существенно не нарастит национальные расходы на оборону до пяти процентов от ВВП, вместе существующих сейчас двух процентов. Однако адмирал Соединенного королевства не согласился с таким мнением.

Нет". Мне так хочется сказать "нет". Тони Радакин, британский адмирал

В понедельник, 9 июня генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может быть готова к военному противостоянию с блоком в течение ближайших пяти лет. Эксперт также заявил общественность в том, что если страны НАТО не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им стоит выучить русский язык. Иностранец, сменивший на своей должности Йенса Столтенберга, за последние месяцы в публичных выступлениях регулярно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая. Он призывает государства НАТО в разы нарастить расходы на милитаризацию блока за счет социальных расходов.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости