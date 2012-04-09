Британские журналисты смоделировали удар по Лондону российским ядерным оружием

Правительство в Лондоне оценило публикацию Daily Express.

Британские журналисты из газеты Daily Express, использовав онлайн-сервис NuclearSecrecy.com, смоделировали сброс российского ядерного оружия на территорию Лондона. Георафическая карта потенциального материального ущерба на местности называется Nuke map. Ее составил для издания американский профессор Алекс Валлерштейн.

Эксперт объяснил, что даже при самом близком применении российской атомной бомбы "Тополь" СС-25 (с мощностью в 800 килотонн) будет полностью уничтожено 2,97 квадратных метров города. В эти земли входят части Вестминстера, дворец Святого Джеймса и колесо обозрения London Eye. Умеренный радиус поражения (134 квадратных километров) приведет к обрушению зданий и пожарам в девяти районах столицы Соединенного королевства. В результате взрыва площадью 384 квадратных километра жители Лондона получат ожоги третьей степени в некоторых случаях требующие ампутации пораженных частей тела. Самый минимальный ущерб представляют из себя выбитые окна и травмы у тех британцев, которых захватит ударная волна.

Британский кабинет министров оперативно отреагировал на опубликованные в СМИ сведения. Чиновники заверили граждан, что независимое ядерное сдерживание как раз существует в стране для предотвращения подобных катастроф. Безопасность и защиту местному населению, а также международным союзникам по НАТО якобы гарантирована.

Рубио заявил, что при Трампе у Ирана не будет ядерного оружия.

Фото: Daily Express, NuclearSecrecy.com