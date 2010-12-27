Британские военные пожаловались на угрожающие СМС от России

Доказательств у них, конечно, нет. Но есть большая уверенность в своей правоте.

Британские военнослужащие пожаловались на то, что получают угрожающие смс из России. Об этом сообщил "Взгляд.ру" со ссылкой на источники The Telegraph.

Бойцы заявили, что получают странные сообщения не только на мобильные устройства, но и в соцсетях. Некоторые получают письма через Twitter и Facebook. Текст написан на английском языке, смысл посыла такой: "Мы следим за вами". Доказать причастность Москвы к этому недоразумению военные не могут. Однако они считают, что такой возможности исключать не стоит.

Это немного беспокоит, потому что они четко знают, кто мы все. Но мы все были обучены быть готовыми к подобным вещам и игнорировать их. Я бы не сказал, что российский генеральный план срабатывает комментирует один из британцев

Сейчас бойцы стараются игнорировать загадочные послания. Солдаты находится на территории Эстонии, так как их дислоцировали в этот регион. Сейчас там присутствуют около тысячи бойцов. Чиновники уверены, что сообщения являются частью "кибервойны" и направляются военным с целью запугивания и вызывания тревоги за свою жизнь.

В The Telegraph написали о том, что в НАТО озвучивали версию того, что Кремль использует портативную антенну для взлома смартфонов, чтобы перехватывать полезные сведения и контакты.

Ранее Piter.tv писал о том, что Великобритания ослабила санкции против России ради Марса.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

