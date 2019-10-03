Британия ослабила санкции против России ради Марса

Космическая программа заставила политиков пересмотреть ограничения на импорт и экспорт в отношении России.

Великобритания внесла поправки в закон об экспорте, касающийся санкций против России. Этот документ вводит санкции в отношении России, Крыма и севастополя. Новые изменения позволят осуществить деятельность для полетов миссии "ЭкзоМарс-2020".

В пояснительной записке парламентарии заявили, что изменения нужны для уточнения формулировок ограничений, а также для гибкости и внесения требований, недавно появившихся в ЕС.

Правки касаются продажи, поставки и ввоза технологий и товаров, которые входят в Общий военный список ЕС. Политики разрешили продавать и импортировать в Россию "некоторые вещества", которые необходимы для пусковых систем и заправки космических спутников.

Поправки в законодательство Великобритании внесены на рассмотрение парламента еще 9 сентября. Ранее правительство страны ввело ограничения на экспорт подводных аппаратов в Россию.

Ранее Piter.tv писал о том, что электрокар "Tesla Roadster" облетел вокруг Солнца и отправился к Марсу.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Europe Video Productions, Misk Travel Guide