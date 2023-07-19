Британские власти рассказали, что их беспокоит в отношениях с Китаем

Глава британского министерства по обороне Бен Уоллес заявил на местной конференции о том, что "неопытность" китайских властей в дипломатии и военном деле вызывает опасения у Лондона. Чиновник выступил с подобными речами на мероприятии, организованном институтом бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра. Чиновник заметил, что отсутствие у Пекина опыта может привести к определенным просчетам. Он призвал страны коллективного Запада сформировать конкретный политический план для выстраивания контактов с руководством КНР.
Я думаю, что в отношении Китая мы должны беспокоиться больше всего по поводу неопытности...
Бенс Уоллес, глава Минобороны Британии
Министр обороны Британии заявил, что его не беспокоят медленные темпы контрнаступления ВСУ.
Фото и видео: YouTube / The Independent
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