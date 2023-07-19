Британские власти рассказали, что их беспокоит в отношениях с Китаем

Бен Уоллес рассказал о важности выстроить план по отношениям с Китаем.

Глава британского министерства по обороне Бен Уоллес заявил на местной конференции о том, что "неопытность" китайских властей в дипломатии и военном деле вызывает опасения у Лондона. Чиновник выступил с подобными речами на мероприятии, организованном институтом бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра. Чиновник заметил, что отсутствие у Пекина опыта может привести к определенным просчетам. Он призвал страны коллективного Запада сформировать конкретный политический план для выстраивания контактов с руководством КНР.

Я думаю, что в отношении Китая мы должны беспокоиться больше всего по поводу неопытности... Бенс Уоллес, глава Минобороны Британии

Министр обороны Британии заявил, что его не беспокоят медленные темпы контрнаступления ВСУ.

Фото и видео: YouTube / The Independent