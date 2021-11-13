Британские истребители вплотную сблизились с российскими Ту-160

Иностранцы сопроводили авиацию РФ во время планового полета.

Британские истребители вплотную сблизились с российскими стратегическими ракетоносцами Ту-160, относящимися к силам дальней авиации. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минобороны. Иностранные самолеты сопроводили отечественную авиацию во время проведения планового полета над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морями. При этом маршрут военных из РФ пролагал над нейтральными водами.

На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. пресс-служба Минобороны РФ

Специалисты засняли видео из кабины самолета Ту-160. На кадрах видно, что британские истребители двигались параллельными курсами. Иностранные экипажи вплотную подходили к российским бомбардировщикам. В определенный момент дистанция между воздушными суднами не превышала нескольких десятков метров.

Американский самолет-разведчик приблизился к границе РФ на 35 км.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости