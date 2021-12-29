Мэри Дежевски считает, что визит британского министра в Москву был "позором" для британской дипломатии.

Глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс показала свое невежество и высокомерие на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, которые прошли 10 февраля. Такое мнение выразила журналистка Мэри Дежевски в своей статье, опубликованной в журнале Spiked.

По ее словам, Трасс "смогла подтвердить все негативные предубеждения РФ о британской дипломатии", что привело к дальнейшему ухудшению отношений с этой страной. Дежевски назвала визит британского министра в Москву "позором" для британской дипломатии из-за ее низкой подготовки к переговорам.

Лиз Трасс пробыла с визитом в Москве чуть более суток, однако успела подтвердить все предубеждения России о британской дипломатии: высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о "ценностях". К этому списку она добавила кое-что еще – невежество. Мэри Дежевски, журналистка

Она также напомнила о казусе, который произошел в ходе переговоров, когда Трасс заявила, что отказывается признать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. По мнению Дежевски, эта ошибка поставила вопрос о цели визита министра в Россию. Журналистка считает, что Трасс приехала в Москву из личных интересов и хотела показать себя новой "железной леди" Маргарет Тэтчер (экс-премьер Великобритании).

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Фото: МИД России