Лавров назвал беспрецедентной его встречу с главой МИД Британии

Глава МИД РФ считает, что отношения Москвы и Лондона находятся на низшей точке.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал встречу с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс беспрецедентной. на рабочей встрече в Москве чиновник заметил, что в настоящее время Лондон и РФ находятся на низшей точке взаимоотношений за последние годы. Лавров напомнил о том, что в последний раз виделся с британскими дипломатами в 2017 году, когда пост главы МИД занимал Борис Джонсон, который сейчас находится в должности премьер-министра.

Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран…Общение любых двух субъектов международной жизни должно иметь добавленную стоимость для обеих сторон, и только в этом случае будут позитивные результаты. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр рассчитывает на то, что Москва и Лондон смогут восстановить дипломатические механизмы для двустороннего сотрудничества.

Глава МИД Британии хочет добиться подвижек по теме евробезопасности на встрече с Лавровым.

Фото и видео: МИД России

