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Глава МИД Британии хочет добиться подвижек по теме евробезопасности на встрече с Лавровым
Сегодня, 12:29
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Глава МИД Британии хочет добиться подвижек по теме евробезопасности на встрече с Лавровым

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Элизабет Трасс объяснила, для чего приехала в Москву.

Глава МИД Великобритании хочет добиться подвижек по теме европейской безопасности на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. На рабочей встрече в Москве Элизабет Трасс рассказала о своей надежде на то, что мероприятие принесет прогресс для российско-британских отношений.

Как члены "пятерки" Совета Безопасности мы уже работаем, чтобы предотвратить разработку ядерного оружия Ираном и укрепить глобальную безопасность. Россия может укрепить статус за счет отказа от риторики холодной войны.

Элизабет Трасс, глава МИД Британии

В Британии призвали РФ уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Эти пункты страна признала в соответствующем меморандуме от 1994 года. Трасс добавила, что рада возможности провести переговоры в российской столице в День дипломатического работника. Она напомнила Сергею Лаврову о своем посещении МГУ. По мнению иностранки, путем дипломатии мир сможет избежать конфликта и кровопролития, выстроить связи.

Глава МИД Британии высказалась о военных силах России на границе с Украиной.

Фото и видео: МИД России
 

Теги: великобритания, гарантии безопасности, европа, мид, мид британии, элизабет трасс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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