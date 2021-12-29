Глава МИД Британии хочет добиться подвижек по теме евробезопасности на встрече с Лавровым

Элизабет Трасс объяснила, для чего приехала в Москву.

Глава МИД Великобритании хочет добиться подвижек по теме европейской безопасности на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. На рабочей встрече в Москве Элизабет Трасс рассказала о своей надежде на то, что мероприятие принесет прогресс для российско-британских отношений.

Как члены "пятерки" Совета Безопасности мы уже работаем, чтобы предотвратить разработку ядерного оружия Ираном и укрепить глобальную безопасность. Россия может укрепить статус за счет отказа от риторики холодной войны. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

В Британии призвали РФ уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Эти пункты страна признала в соответствующем меморандуме от 1994 года. Трасс добавила, что рада возможности провести переговоры в российской столице в День дипломатического работника. Она напомнила Сергею Лаврову о своем посещении МГУ. По мнению иностранки, путем дипломатии мир сможет избежать конфликта и кровопролития, выстроить связи.

Глава МИД Британии высказалась о военных силах России на границе с Украиной.

Фото и видео: МИД России

