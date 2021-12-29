Глава МИД Британии высказалась о военных силах России на границе с Украиной

Элизабет Трасс рассказала об угрозе скопления войск в Европе.

Глава МИД Великобритании высказалась о военных силах России на государственной границе с Украиной. Элизабет Трасс подняла тему на рабочей встрече с коллегой из МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. Она призвала российскую сторону решать конфликтную ситуацию с Киевом дипломатическим путем.

Мы не можем игнорировать наращивание более 100 тысяч военных на границе с Украиной, в попытке подорвать суверенитет и территориальную целостность. Война на Украине будет катастрофична для европейской безопасности. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

В ответ на утверждения Запада о том, что к Украине стянуто порядка 100 тысяч российских военнослужащих, дипломаты из Москвы напомнили иностранным коллегам о том, что данное присутствие связано с проведением учебных маневров с Белоруссией. При этом РФ подчеркивает свое суверенное право на перемещение войск внутри государственной территорией.

Лавров: Россия ответит взаимностью, если Великобритания настроена улучшить отношения.

Фото и видео: МИД России

