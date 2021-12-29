Глава МИД Британии высказалась о военных силах России на границе с Украиной

Глава МИД Великобритании высказалась о военных силах России на государственной границе с Украиной. Элизабет Трасс подняла тему на рабочей встрече с коллегой из МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. Она призвала российскую сторону решать конфликтную ситуацию с Киевом дипломатическим путем.
Мы не можем игнорировать наращивание более 100 тысяч военных на границе с Украиной, в попытке подорвать суверенитет и территориальную целостность. Война на Украине будет катастрофична для европейской безопасности.
Элизабет Трасс, глава МИД Британии
В ответ на утверждения Запада о том, что к Украине стянуто порядка 100 тысяч российских военнослужащих, дипломаты из Москвы напомнили иностранным коллегам о том, что данное присутствие связано с проведением учебных маневров с Белоруссией. При этом РФ подчеркивает свое суверенное право на перемещение войск внутри государственной территорией.
Лавров: Россия ответит взаимностью, если Великобритания настроена улучшить отношения.
Фото и видео: МИД России
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