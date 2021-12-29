Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Белоруссию

Въезжать на территорию республики ведомство также не рекомендует.

Власти Соединенных Штатов рекомендовали своим гражданам покинуть Белоруссию из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента.

В ведомстве отметили, что американцы должны немедленно выехать из Белоруссии коммерческими или частными средствами. Въезд на территорию республики также не рекомендуется, заявили в Госдепе.

В связи с увеличением необычной и связанной с РФ военной активности вблизи границы с Украиной граждане США, находящиеся в Белоруссии или планирующие поездку в эту страну, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность. из сообщения Госдепа США

Ранее мы сообщали, что Канада выделит Украине летальное оружие на шесть миллионов долларов.

Фото: pixabay.com