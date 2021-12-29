Джастин Трюдо объяснил, почему Оттава отправляет Киев военную помощь.

Канада выделит Украине летальное оружие на шесть миллионов долларов (7,8 млн канадских долларов или 467,8 млн рублей). Об этом местным журналистам во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Джастин Трюдо. По словам чиновника, к соответствующему решению правительство страны подтолкнуло серьезность обстановки на государственной границе Киева. В преддверии военной поставки Оттава также провела беседу с украинскими партнерами.

Я одобрил выделение летального оружия и боеприпасов на сумму 7,8 миллиона долларов. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

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Фото: YouTube Reuters

