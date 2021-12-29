Канада выделит Украине летальное оружие на шесть миллионов долларов (7,8 млн канадских долларов или 467,8 млн рублей). Об этом местным журналистам во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Джастин Трюдо. По словам чиновника, к соответствующему решению правительство страны подтолкнуло серьезность обстановки на государственной границе Киева. В преддверии военной поставки Оттава также провела беседу с украинскими партнерами.
Я одобрил выделение летального оружия и боеприпасов на сумму 7,8 миллиона долларов.
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады
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Фото: YouTube Reuters
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