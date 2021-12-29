СМИ: осужденный за попытку "взорвать" ФСБ в Minecraft готовил реальный теракт

Силовики располагают данными о подготовке молодыми людьми преступлений вне компьютерной игры.

СМИ: осужденный в красноярском городе Канск за попытку "взорвать" ФСБ в компьютерное игре Minecraft подросток готовил реальный теракт. Он участвовал в подготовке преступления. Такое заявление сделали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник.

Подростки готовились к реальным действиям, не только в компьютерной игре. источник информационного агентства

Эксперт заметил, что подозреваемыми планировались нападения на объекты правоохранительных органов. В настоящее время у силовиков и полиции есть соответствующие признательные показания от фигурантов дела.

Напомним, что судебная инстанция в Канске приговорила юношу к пяти годам заключения. Молодого человека признали виновным в обучении к работе со взрывчаткой для последующей организации терактов. Еще двое участников расследования были освобождены за помощь следственным органам.

СМИ: у мечети в Афганистане произошел взрыв.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

