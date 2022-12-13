Британка выступила в Японии с поддержкой и защитой Тайваня.

Бывши премьер-министр Великобритании и экс-глава министерства по иностранным делам Элизабет Трасс призвала развивать Тихоокеанский оборонный альянс. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе своего выступления в японской столице, говоря о существующей внешней угрозе, которая исходит якобы от Китая. Она призвала коллег защищать территорию острова Тайвань. Иностранка высказала мнение на токийской площадке в рамках Межпарламентского альянса по Китаю (IPAC).

Мы должны работать сообща во всем свободном мире, чтобы сделать это. Мне бы хотелось видеть более развитый Тихоокеанский оборонный альянс наряду с более тесным сотрудничеством между НАТО и нашими тихоокеанскими союзниками. Элизабет Трасс, экс-премьер Британии

Элизабет Трасс уверена в том, что более глубокие экономические связи между Тайванем и другими мировыми странами позволят предотвратить конфликт в регионе, а сама глобальная экономическая система может служить инструментом для оказания влияния на других участниках геополитики. Трасс напомнила Японии о том, что "Большая семерка" из G7 представляет из себя свыше 40% мирового номинального ВВП. Если в этот перечень добавить все страны Евросоюза, то можно получить в общем количестве больше половины мирового ВВП. Это говорит о сильной позиции на мировой арене.

Трасс выступила с последним обращением в качестве премьера Британии.

Фото и видео: YouTube / Sky News