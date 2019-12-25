Журналисты узнали, что служба не опровергает искусственное происхождение инфекции.

Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса. Об этом сообщили журналисты Daily Mail со ссылкой на представителей службы. Представители Великобритании подозревают, что инфекция по миру стала распространяться из-за утечки с китайской лаборатории. Однако эксперты не исключают, что коронавирус появился все же в ходе естественного происхождения через заражение от животного.

Напомним, что первым очагом вспышки COVID-19 стал китайский город Ухань. Там располагаются минимум две медицинских лаборатории, в которых могла произойти утечка. Речь идет об Институте вирусологии и центре контроля заболеваний. В последнем специалисты занимались экспериментами с участием животных, включая летучих мышей. Ранее американский эксперт по безопасности прокомментировал деятельность сотрудников данных лабораторий. Профессор Ричард Эбрайт рассказал, что местные ученые не придерживали требований техники безопасности. Они использовали класс "два", хотя для подобных испытаний необходим класс "четыре". "двойка" обеспечивает лишь минимальный уровень защиты.

Напомним, что официальные власти Великобритании и Кита не признают версию разведки об искусственном происхождении инфекции.

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