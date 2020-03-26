Британский флот проследил за движением российских военных кораблей. Королевские силы ВМФ отметили высокий уровень активности РФ в Гибралтарском проливе. Специалисты отмечают, что российские военные также усилили свое присутствие в Северном море. Об этом рассказали журналисты Sky News со ссылкой на собственные источники.
Чтобы проконтролировать 7 кораблей из России, Великобритании пришлось отправить 9 своих кораблей. Лейтенант Ник Уорд заявил, что таким образом Британия принимает меры для предотвращения распространения коронавируса. ВС страны оказывают помощь институтам здравоохранения, чтобы Англия оставалась безопасной в эпидемиологическом плане.
Британия поддерживает идею России провести саммит "пятёрки".
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Коронавирус это фигня, по статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мне помогло и вам поможет, вот сами почитайте ---- https://nnna.ru/alco