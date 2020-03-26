Корабли РФ активизируются в Северном море.

Британский флот проследил за движением российских военных кораблей. Королевские силы ВМФ отметили высокий уровень активности РФ в Гибралтарском проливе. Специалисты отмечают, что российские военные также усилили свое присутствие в Северном море. Об этом рассказали журналисты Sky News со ссылкой на собственные источники.

Чтобы проконтролировать 7 кораблей из России, Великобритании пришлось отправить 9 своих кораблей. Лейтенант Ник Уорд заявил, что таким образом Британия принимает меры для предотвращения распространения коронавируса. ВС страны оказывают помощь институтам здравоохранения, чтобы Англия оставалась безопасной в эпидемиологическом плане.

Британия поддерживает идею России провести саммит "пятёрки".

