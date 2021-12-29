В МИД Лондона рассказали о плане по внедрению новых экономических санкций в отношении РФ.

Британия заявила о разработке проекта по ужесточению санкций против России. Такое заявление местным журналистам с телеканала Sky News сделала глава внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс. Чиновница пояснила прессе, что документ с жесткими экономическими ограничениями против РФ будет предложен на одобрение уже в ближайшие дни. Они будут введены в том случае, если Москва решит напасть на Киев.

Мы предложим новый законопроект, чтобы сделать наш санкционный режим более жестким, чтобы мы могли охватить (санкциями) больше компаний и физлиц в России. Мы предложим его в течение ближайших нескольких дней. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Ранее Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях" около государственной границы. В Кремле упоминали о том, что страна никому не угрожает. Дипломаты уверены, что НАТО и США используют версию с "агрессией РФ" ради размещения еще больших военных сил в Восточной Европе.

МИД: Британия вряд ли направит боевые подразделения на Украину.

Фото и видео: YouTube / Sky News