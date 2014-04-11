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В дебоше пьяных британских солдат в Эстонии пытаются найти "российски след"
Сегодня, 15:06
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Asyaromanenkova Добавить в Яндекс.Новости

В дебоше пьяных британских солдат в Эстонии пытаются найти "российски след"

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Шестерых британских солдат задержали в Эстонии за нарушение общественного порядка в поезде.

Эксперт Брюс Джонс из издательства Jane"s увидел связь между инцидентом с британскими солдатами в Эстонии и Россией. Об этом сообщает Daily Mirror.

Шестерых солдат НАТО из Британии сняли с поезда после жалоб пассажиров на шумное поведение. Очевидцы сообщали, что военные были пьяны и веди себя агрессивно.

Проводники пытались решить проблему самостоятельно, но в итоге пришлось вызвать полицию. Те задержали солдат и передали их военной полиции НАТО. Сообщается, что кутил ждет дисциплинарное взыскание.

Специалист по России военно-аналитического агентства Jane"s Брюс Джонс посчитал, что к инциденту может быть причастна Россия, так как инцидент произошел недалеко от российской границы. В Минобороны разбирают обстоятельства происшествия.

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Фото:  pixabay

Теги: нато, россия, солдаты нато в эстонии
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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