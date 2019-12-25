Британцы оценили тренировку российских ядерных сил

Читатели прокомментировали статью The Daily Mail о тренировках российских военных.

В Великобритании оценили тренировку российских ядерных сил. Пользователи интернет-издания The Daily Mail прокомментировали публикацию о том, что Россия провела учебные мероприятия с участием ядерных сил. Материал читатели сопроводили заявлениями о том, что Москва готовится к ядерной войне, а также напомнили о напряженных отношениях РФ и Запада.

Эти надоедливые русские. Как они смеют проводить военные учения, как и любая другая страна в мире, и как они смеют постоянно приближать свои границы к НАТО? пользователь illuminated_one

Mummy Badgersм отметил, что ничего удивительного в тренировках российской армии нет, так как такие учения проводит любая другая страна. lestera1 уточнил, что ранее не видел подобной информации об агрессии Лондона, когда в 2016 году Королевский флот Великобритании провел запуск баллистической ракеты. Он также напомнил, что в 2019 году аналогичный запуск произвели в США.

США ежегодно проводят испытания нескольких межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также проводят учебные бомбардировки. Нет причин возмущаться, когда мы делаем то же самое пользователь Hollow81

Пользователь Poppy Clarke призвал британский таблоид опубликовать материал с заголовком о том, что Вашинтгон направляет военные корабли для патрулирования в Черное и Китайское моря, а также о том, что самолеты НАТО летают вокруг российской границы.

СМИ: Бомбардировщик США экстренно сел на авиабазе в Британии.

Фото: Pixabay.com