Британцев поразило видео с окунающимся в прорубь Путиным

Пользователи сайта Daily Mail оценили физическую форму российского президента.

Британцев поразило видео с окунающимся в прорубь Владимиром Путиным. Читатели местного издания Daily Mail обсудили погружение российского президента в воду на Крещение. Ранее в социальных сетях распространилось видео, как политик трижды окунается в иордань. Дмитрий Песков напомнил, что крещенские купания - традиция для главы государства, которой он не изменяет.

Иностранцы удивились, что глава РФ с головой погрузился в воду, когда в это время на улице температура воздуха достигла показателя в минус 27 градусов по Цельсию. Один британец отказался верить, что при такой температуре вода в водоеме не замерзает полностью.

В десять раз более крутой лидер, чем наш! один из пользователей сайта

Еще один комментатор отметил, что Борис Джонсон мог бы в это время посидеть в холодильнике. Также пользователи портала назвали Владимира Путина сильным, как медведь. Один из читателей отметил, что российский лидер находится в отличной физической форме для своих 68 лет.

Путин в шутку поинтересовался у министров, все ли здоровы после крещенских купаний.

Фото: Pixabay.com, Мой Кремлин