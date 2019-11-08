Брэдли Купер сыграет в новом фильме Пола Томаса Андерсона

В центре сюжета окажется старшеклассник, восходящая звезда кино и телевидения.

Американский актер Брэдли Купер сыграет одну из ролей в новом фильме режиссера Пола Томаса Андерсона. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

У картины пока нет названия. Известно лишь, то, что действие фильма развернется в 1970-х гг. в долине Сан-Фернандо, где вырос режиссер и снял три своих фильма ("Ночи в стиле буги", "Магнолия" и "Любовь, сбивающая с ног"). В центре сюжета окажется старшеклассник, восходящая звезда кино и телевидения. Кого именно сыграет Брэдли Купер, неизвестно.

Продюсером фильма и автором сценария выступит сам Андерсон. Съемки стартуют осенью. Дата премьеры пока не определена.

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Фото: Instagram / bradleycooper _ _ оригинал