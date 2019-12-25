Барабанщик Metallica Ларс Ульрих составил рейтинг любимых треков

В плей-лист музыканта вошли 26 композиций.

Барабанщик и один из основателей группы Metallica Ларс Ульрих составил рейтинг самых любимых песен. В плей-лист музыканта вошли 26 композиций, большинство из которых в жанре рок-музыки. Об этом пишет американский журнал Far Out Magazine.

Первое место в рейтинге Ульриха заняла песня Tap into the Power группы Suicidal Tendencies. Второе место досталось Exodus в исполнении Боба Марли, третье – Green Machine музыкального коллектива Kyuss.

В топ-10 любимых треков барабанщика также попали композиции Speed King легендарной группы Deep Purple, Wang Dang Doodle Коко Тейлор, Breed в исполнении группы Nirvana и др.

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Фото: Instagram / larsulrich