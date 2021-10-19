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Бразильский военный парусник врезался в мост в Эквадоре

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Cisne Branco могло снести сильным речным течением.

Бразильский военный парусник врезался в мост в Эквадоре. Об этом сообщили представители Военно-морских сил Эквадора. Известно, что инцидент зафиксирован 18 октября с кораблем Cisne Branco ("Белый лебедь"). Оно ударилось о пешеходный мост, который соединяет Гуаякиль с островом Сантай. На место прибыл для оказания помощи буксир, но он затонул при выполнении миссии. Никто из членов экипажа не пострадал.

ВМС Бразилии считают, что инцидент мог произойти из-за сильного течения. Сейчас судно ждет транспортировки до местной гавани. Там будет произведен ремонт и дополнительная проверка исправности перед выходом из акватории страны.

Напомним, что Cisne Branco находился в Гуаякиле с визитом в рамках подготовки к проведению в Бразилии в 2022 году парусной регаты "Латиноамериканские паруса". Акция приурочена к 200-летию с момента независимости крупнейшего государства Южной Америки.

Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море.

Фото и видео: Youtube/Acta Oficial

Теги: cisne branco, бразилия, вмс бразилии, мост, парусник, пешеходный мост, эквадор
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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