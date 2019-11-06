Это леса Амазонии, предмет его исследований.

Бразильский эколог назвал возможное место возникновения новой пандемии. Слова Дэвида Лапола передаёт издание Agence France-Presse.

Он считает, что местом, где могут зародиться опасные для человечества вирусы, могут стать леса Амазонии. По мнению Лапола, это произойдёт, если человек вторгнется в эту экосистему. Воздействие человечества на леса Амазонии — предмет его исследований.

Источником нового вируса могут быть животные в данных местах. Урбанизация и вырубка лесов могут привести к тому, что человеку передастся новый опасны коронавирус.

Ранее мы писали, что число ИФА-тестов на коронавирус в Москве доведут до 100 тысяч в сутки.