Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами. Трагедия произошла накануне в штате Рио-де-Жанейро. Большое число погибших связано с тем, что предполагаемые злоумышленники покушались на жизнь представителей закона, а также убили одного из офицеров.
Они были преступниками, бандитами, торговцами людьми и убийцами, потому что они пытались убить полицейских. У полиции не было другого выбора, кроме как отразить эту несправедливую агрессию. К сожалению, погиб наш коллега, от этого очень больно.
комиссар Фелипе Кури, замглавы полиции
Напомним, что перестрелка в Бразилии произошла утром 6 мая. Операция на севере района Рио-де-Жанейро была направлена против наркоторговцев. Огонь был открыт сначала в фавелах, а после продолжился в метрополитене. Жертвами ситуации стали 24 преступника и один полицейский. Ранены двое пассажиров метро. В рамках операции представители закона изъяли у вооруженных злоумышленников 16 пистолетов, 6 винтовок, пистолет-пулемёт, 12 гранат и ружье 12 калибра
Согласно информации от новостного портала G1, число погибших во время спецоперации полиции Бразилии стало наибольшим с 1989 года.
Трое детей погибли при нападении на детский сад в Бразилии.
Фото: Pixabay.com
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