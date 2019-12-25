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Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами
Сегодня, 8:45
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lesjasap

Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами

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Погибли 25 человек, еще двое ранены из-за перестрелки офицеров с наркоторговцами.

Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами. Трагедия произошла накануне в штате Рио-де-Жанейро. Большое число погибших связано с тем, что предполагаемые злоумышленники покушались на жизнь представителей закона, а также убили одного из офицеров.

Они были преступниками, бандитами, торговцами людьми и убийцами, потому что они пытались убить полицейских. У полиции не было другого выбора, кроме как отразить эту несправедливую агрессию. К сожалению, погиб наш коллега, от этого очень больно.

комиссар Фелипе Кури, замглавы полиции

Напомним, что перестрелка в Бразилии произошла утром 6 мая. Операция на севере района Рио-де-Жанейро была направлена против наркоторговцев. Огонь был открыт сначала в фавелах, а после продолжился в метрополитене. Жертвами ситуации стали 24 преступника и один полицейский. Ранены двое пассажиров метро. В рамках операции представители закона изъяли у вооруженных злоумышленников 16 пистолетов, 6 винтовок, пистолет-пулемёт, 12 гранат и ружье 12 калибра 

Согласно информации от новостного портала G1, число погибших во время спецоперации полиции Бразилии стало наибольшим с 1989 года.

Трое детей погибли при нападении на детский сад в Бразилии.

Фото: Pixabay.com

Теги: бразилия, наркотики, рио-де-жанейро, фавелы
Категории: Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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Доронин Юрий
Сегодня 9:24

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