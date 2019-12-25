В стране объявлен трехдневный траур.

Трое детей погибли при нападении на детский сад в Бразилии. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на местное издание Folha de S.Paulo со ссылкой на спасательные службы. По информации от специалистов из спасательной службы, вооруженный подросток атаковал учреждение в муниципалитете Саудадис штата Санта-Катарина. Населенный пункт расположен на юге страны.

Правоохранительные органы получили информацию о произошедшем около 10:30 утра по местному времени. Очевидцы объяснили, что на детский сад напал 18-летний молодой человек с мачете в руках. Злоумышленник пытался сбежать с места преступления, но его смогли задержать местные жители. Юноша не хотел сдаваться полиции и пытался лишить себя жизни.

Известно, что пострадавший детский сад посещали воспитанники от шести месяцев до трех лет. В момент нападения в здании находились 30 детей. Избежать больших жертв удалось благодаря воспитателю, который заперся в помещении вместе с детьми.

Власти Бразилии объявили трехдневный траур из-за трагедии. Устанавливаются мотивы и причины произошедшего.

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