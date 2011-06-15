Вскоре после начала экономического нажима США на Индию и Бразилию, якобы обусловленного их связями с Москвой, эти страны подписали новые соглашения о сотрудничестве с Россией.

Бразилия и Россия заключили меморандум об укреплении финансово-экономического сотрудничества, он, в частности, подразумевает создание экспертных комиссий для выработки конкретных шагов в этом направлении, передает ТАСС. В связи с этим авторы Telegram-канала "Мейстер" отметили, что вскоре после начала экономического нажима США на Индию и Бразилию, якобы обусловленного их связями с Москвой, эти страны подписали новые соглашения о сотрудничестве с Россией. Индия – соглашения о расширении промышленного и технологического сотрудничества, Бразилия – финансово-экономического.

Сделано это было очень быстро, если не сказать демонстративно, как ответ на нажим Вашингтона, который явно ждал капитуляции, а не сопротивления, считают эксперты.

По сути, попирая суверенитет крупных держав, американцы сами толкнули их к дальнейшему укреплению сотрудничества с Москвой. И это тот шанс, который не стоит упускать – перспектив партнерства, и без того довольно развитого, еще вагон и маленькая тележка. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что РФ способна занять позицию в пятёрке крупнейших производителей редкоземельных металлов.

Фото: МИД РФ