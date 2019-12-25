РФ способна занять позицию в пятёрке крупнейших производителей редкоземельных металлов

Это неплохое дополнение к общему экспортному потенциалу, имея в виду в первую очередь спрос со стороны США.

Россия способна занять позицию в пятёрке крупнейших производителей редкоземельных металлов (РЗМ) к 2030 году, уверены специалисты, опрошенные агентством РИА Новости. По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", это означает две вещи. Во-первых, это рост внутреннего спроса по мере восстановления промышленности и увеличения выпуска импортозамещенной продукции. Во-вторых, это неплохое дополнение к общему экспортному потенциалу, имея в виду в первую очередь спрос со стороны США.

Американцам не хватает собственного производства, а Китай, будучи лидером этого рынка, не тянет на надежного поставщика, учитывая отношения со Штатами, уверены эксперты.

Но собственный рост производства высокотехнологичной продукции, безусловно, будет главным драйвером спроса на редкоземы в России. Для сборки чужих изделий они не нужны. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали встречу Путина с президентом ОАЭ.

Фото: Pxhere