РФ способна занять позицию в пятёрке крупнейших производителей редкоземельных металлов
Сегодня, 12:05
Это неплохое дополнение к общему экспортному потенциалу, имея в виду в первую очередь спрос со стороны США.

Россия способна занять позицию в пятёрке крупнейших производителей редкоземельных металлов (РЗМ) к 2030 году, уверены специалисты, опрошенные агентством РИА Новости. По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", это означает две вещи.  Во-первых, это рост внутреннего спроса по мере восстановления промышленности и увеличения выпуска импортозамещенной продукции. Во-вторых, это неплохое дополнение к общему экспортному потенциалу, имея в виду в первую очередь спрос со стороны США.

Американцам не хватает собственного производства, а Китай, будучи лидером этого рынка, не тянет на надежного поставщика, учитывая отношения со Штатами, уверены эксперты.

Но собственный рост производства высокотехнологичной продукции, безусловно, будет главным драйвером спроса на редкоземы в России. Для сборки чужих изделий они не нужны.

Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere

