Братья Руссо анонсировали съемки нового триллера "Серый человек" для Netflix

В главных ролях – актеры Крис Эванс и Райан Гослинг, предполагают медиа.

Режиссеры Энтони и Джо Руссо анонсировали съемки нового триллера "Серый человек" для онлайн-платформы Netflix. Фотографию "хлопушки" с первого дня съемок братья разместили в своем Twitter-аккаунте. Шпионская картина – адаптация одноименного романа Марка Грини.

В центре сюжета – история бывшего сотрудника ЦРУ Курта Джентри, который становится наёмным убийцей. По всему миру его пытается поймать бывший коллега по управлению. В главных ролях – актеры Крис Эванс и Райан Гослинг, предполагают медиа.

О начале подготовки над проектом стало известно летом 2020 года. Уже тогда сообщалось, что это будет самый дорогой проект Netflix за всю историю стримингового сервиса – предполагается, что бюджет превышает $200 млн.

Последней на текущей момент режиссерской работой братьев Руссо стала картина "По наклонной" ("Черри") с Томом Холландом, которую можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах.

Фото: Twitter / @Russo_Brothers, Pixabay