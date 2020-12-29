Опубликован трейлер драмы "Черри" с Томом Холландом

В кинотеатрах фильм появится 26 февраля.

В понедельник, 11 января, в сети появился трейлер драмы "Черри" с Томом Холландом. Ролик опубликован на YouTube-канале HD трейлеры.

В сюжете автобиографический роман Ника Уокера, ветерана войны в Ираке, который по возвращении домой страдает от посттравматического синдрома. Главные роли в фильме исполнили Сиара Браво, Джек Рейнор, Келли Берглунд, Томас Леннон и Адам Лонг.

В кинотеатрах фильм появится 26 февраля.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер фильма "Малькольм и Мари" с Зендаей.

Видео: HD трейлеры / YT