Опубликован трейлер фильма "Малькольм и Мари" с Зендаей

Премьера фильма состоится в стрим-сервисе Netflix состоится 5 февраля.

В понедельник, 11 января, стало известно о том, что в сети появился трейлер фильма "Малькольм и Мари" с певицей Зендаей. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

В сюжете история о перспективном режиссере и его подруге. Вечер после премьеры станет настоящим испытанием для их любви. Главные роли в фильме исполнили Зендея и Джон Дэвид Вашингтон.

Премьера фильма состоится 5 февраля.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер сериала "Кларисса" по вселенной фильма "Молчание ягнят".

Видео: Netflix/YT