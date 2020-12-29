Опубликован трейлер сериала "Кларисса" по вселенной фильма "Молчание ягнят"

Премьера картины пройдет 11 февраля на канале CBS.

В сети появился трейлер сериала "Кларисса" по вселенной фильма "Молчание ягнят". Ролик опубликован на YouTube-канале TV Promos.

Роль агента ФБР Клариссы Старлинг досталась Ребекке Бридс. В сериале расскажут о событиях, которые происходят спустя год после"Молчания ягнят". В проекте расскажут личную историю Клариссы Старлинг.

Премьера сериала анонсирована на 11 февраля.

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Видео: TV Promos/YT