Опубликован трейлер сериала "Кларисса" по вселенной фильма "Молчание ягнят"

В сети появился трейлер сериала "Кларисса" по вселенной фильма "Молчание ягнят". Ролик опубликован на YouTube-канале TV Promos.
Роль агента ФБР Клариссы Старлинг досталась Ребекке Бридс. В сериале расскажут о событиях, которые происходят спустя год после"Молчания ягнят". В проекте расскажут личную историю Клариссы Старлинг.
Премьера сериала анонсирована на 11 февраля.
Ранее мы сообщали о том, что названа дата выхода сериала "Легенды" от Marvel на Disney+.
Видео: TV Promos/YT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все