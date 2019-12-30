Худрук МХАТа напомнил новому министру культуры о патриотизме

Бояков заявил, что лично знаком с Любимовой, и она произвела на него впечатление очень компетентного и яркого профессионала.

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков прокомментировал назначение Ольги Любимовой на пост министра культуры РФ. В разговоре с "Известиями" он заявил, что лично знаком с чиновницей, и она произвела на него впечатление очень компетентного и яркого профессионала.

Бояков отметил, что Любимова продолжит линию по принципиальному развороту культурной политики в сторону патриотизма. Он считает, что не надо стесняться разговоров про идеологию, про смыслы и идеи.

Напомним, 21 января новый премьер-министр России Михаил Мишустин объявил состав нового правительства. Ольга Любимова заменила Владимира Мединского на посту министра культуры. Он возглавлял ведомство с 2012 года. В свою очередь некоторые из чиновников сохранили свои посты.

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