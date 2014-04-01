Глава дипломатии ЕС прокомментировал действия российских дипломатов во время его приезда в Москву.

Верховный представитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о "нападении" во время визита в Москву. Такое заявление спикер сделал в эфире телеканала France 24. Гость программы ответил на вопрос журналиста о том, что его якобы оскорбила российская сторона. Боррель заметил, что считает проведенные в РФ в феврале 2021 года переговоры с Сергеем Лавровым проявлением агрессии в свой адрес.

Это нападение, а не оскорбление. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Напомним, что ранее представитель Евросоюза называл Россию опасным соседом. Он также считает, что Западу и европейским странам следует объединить усилия, чтобы противостоять действиям Москвы и Пекина. После своего визита в Москву Боррель предложит ввести новые антироссийские санкции. Ограничения начали действовать в начале марта текущего года. Они касаются руководства силовых и правоохранительных структур.

Боррель назвал "агрессией" высылку Россией иностранных дипломатов.

Фото: European Comission