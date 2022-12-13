Боррель выступил против экспорта российского топлива из Индии: мнение экспертов

Глава европейской дипломатии считают, что эти действия являются обходом санкций.

Глава МИД ЕС Жозеп Боррель призвал ЕС отказаться от экспорта топлива из Индии, которое произведено из российской нефти. Дипломат уверен, что такие поставки считаются обходом санкций. Новость прокомментировали на Telegram-канале "Мейстер".

По мнению авторов поста, поставки всё же не противоречат санкциям, поэтому осуществляются в течение многих месяцев без каких-либо препятствий со стороны Запада. Более того, РФ продолжает снабжать партнёров нефтью в рекордных количествах – согласно данным МЭА, в апреле показатель достиг 8,3 млн баррелей в сутки против прошлогодних 7,5-7,7 млн. При этом самому ЕС "голубое топливо" обходится в разы дороже.

Телеграмеры прогнозируют, что европейские политики могут ужесточить санкции, однако в результате процесс просто включит в себя ещё больше посредников, скрывающих происхождение топлива.

Ранее Швейцария разрешила реэкспорт ранее проданного в другие страны оружия на Украину.

Фото: European Commission