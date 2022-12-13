Боррель: страны ЕС потратят 70 млрд евро на укрепление обороны

Страны Евросоюза потратят 70 млрд евро на укрепление обороны. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на форуме в Брюсселе.
По его словам, такая сумма будет потрачена в ближайшие три года. Боррель отметил, что эти деньги должны быть добавлены к оборонному бюджету ЕС. Также глава дипломатии ЕС подчеркнул, что организация должна тратить не только больше, но и лучше
Ранее Боррель заявил, что вступление Украины в НАТО не зависит от Столтенберга.
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