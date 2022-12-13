Боррель заявил, что вступление Украины в НАТО не зависит от Столтенберга

Глава МИД ЕС рассказал о том, кто принимает решения в Североатлантическом альянсе.

Решение о возможном вступлении Украины в НАТО принимают страны-члены Североатлантического альянса, а не генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Соответствующее заявление в рамках выступления в эфире испанского телеканала La Sexta сделал европейский министр по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель. Дипломат пояснил, что этот вопрос в текущий момент не рассматривается государствами блока.

...Зависит не от генерального секретаря НАТО, а от членов НАТО. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Ранее Йенс Столтенберг говорил о том, что двери НАТО остаются открыты для Украины. Руководитель альянса заметил, что все государства - члены НАТО поддерживают решение о присоединении киевского режима к блоку. Однако предметно говорить об этом страны будут только по завершению регионального конфликта на Украине.

Боррель заявил, что чувствует себя министром обороны ЕС, а не дипломатом.

Фото и видео: la Sexta