В МИД ЕС призвали поддерживать ВСУ и дальше.

Глава внешнеполитической службы и политики безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил в рамках международного экспертного мероприятия во Флоренции, посвященному развитию ЕС, о том, что он чувствует себя не дипломатом, а министром обороны региона, так как занимается координацией военных поставок для киевского режима. Специалист добавил, что региональный конфликт не может завершиться для мира капитуляцией украинских властей или выходом российских Вооруженных сил к государственным границам Европы.

Я все больше чувствую себя как министр обороны Евросоюза, а не глава дипломатической службы. Я никогда не думал, что буду считать снаряды. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель призвал отменить право вето стран ЕС во внешнеполитических решениях сообщества.

Фото и видео: YouTube / Negocios TV