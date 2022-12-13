Боррель призвал отменить право вето стран ЕС во внешнеполитических решениях сообщества

Глава МИД ЕС рассказал о причинах смены правил в ЕС.

Глава внешнеполитической службы и политики безопасности Евросоюза Жозеп Боррель призвал лишить страны Евросоюза права вето во внешней политике. Соответствующее заявление дипломат сделал в рамках выступления на международной экспертной конференции во Флоренции. Глава МИД ЕС рассказал о том, что предпочтение должно быть отдано простому большинству квалифицированных голосов. По словам иностранного специалиста, страны региона слишком малы для того, чтобы выжить самостоятельно в мире больших государств, таких как США, Китай и Индия. По словам Жозепа Борреля, поэтому этим государствам требуется быть "клубом с правилами", которые помогут руководству действовать быстрее.

Я знаю, это сложно, поскольку все хотят сохранить право вето. Единогласное принятие решений означает, что, если нам это не нравится, мы это блокируем, пока не будет чего-то другого. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель: ЕС считает, что Китай пока не поставляет оружия России.

Фото и видео: YouTube / Negocios TV