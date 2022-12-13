Боррель сравнил санкции с мышьяком и вызвал возмущение в Сети

Пользователи соцсетей призвали отправить главу МИД ЕС в дом престарелых.

Глава верховной дипломатии Евросоюза, представитель политики безопасности и иностранных дел Жозеп Боррель сравнил западные антироссийские санкции с мышьяком, после чего вызвал возмущение в социальных сетях. Такое высказывание дипломат позволил себе в ходе выступления в Страсбурге на пленарном заседании Европейского парламента. Его лова раскритиковали пользователи Интернета. Многие заявили, что Боррелю уже 75 лет, поэтому его следует отправить в дом престарелых, а не заставлять публично говорить от имени официального Брюсселя.

Многие думают, что санкции неэффективны, что они не ослабили экономику России, а наоборот, но санкции – это медленно действующий яд, как мышьяк. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель заявил, что не понимает желающих прекратить вооружение Киева.

Фото и видео: YouTube / European External Action Service (EEAS)