Боррель заявил, что не понимает желающих прекратить вооружение Киева

Глава МИД ЕС рассказал о необходимости поставлять вооружения для ВСУ "быстрее и больше".

Глава европейской дипломатии, представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не понимает желающих прекратить вооружение киевского режима западными видами боевой техники ради достижения мира с Россией в регионе. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе своего выступления на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге. Спикер призвал таких людей осознать такой момент, что прекращение военных поставок для Вооруженных сил Украины не привете к прекращению боевых действий со стороны Москвы.

Некоторые думают, что решение заключается в прекращении военных поставок Украине. Честно говоря, я этого не понимаю… Я не понимаю такую наивность со стороны левых сил, у меня есть друзья, которые так считают. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Жозеп Боррель напомнил о том, что гибель каждого человека на Украине ему лично причиняет огромную боль, однако для завершения военных действий в регионе требуется еще больше и быстрее помогать украинским властям.

Боррель призвал Европу поискать на складах танки для Украины.

Фото и видео: YouTube / Reuters