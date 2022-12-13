Боррель призвал Европу поискать на складах танки для Украины

Глава МИД ЕС напомнил о решающих действиях ВСУ весной.

Глава верховной дипломатии Евросоюза, представитель иностранных дел и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель призвал европейские страны передать свои "пылящиеся" на складах танки западного производства Вооруженным силам Украины. Соответствующее поручение дипломат сделал в ходе выступления перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге. По мнению спикера, уже весной и летом 2023 года регион столкнется с решающими событиями для решения украинского кризиса.

Я обратился с посланием ко всем европейским странам, у которых есть современные и эффективные танки, пылящиеся на складах и не приносящие никакой пользы. Передайте их Украине и как можно скорее. Жозеп Боррель, глава дипоматии ЕС

Напомним, что Россия ранее направила странам НАТО ноту протеста из-за оказываемых военых поставок киевскому режиму. Глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для Вооруженных сил России.

Боррель прокомментировал ожидания по поставкам истребителей Украине.

Фото и видео: YouTube / Reuters