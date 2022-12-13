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Боррель прокомментировал ожидания по поставкам истребителей Украине

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В ЕС проведут заседание контактной группы по военной помощи Украине.

Глава верховной дипломатии, представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал журналистам в Брюсселе ожидания киевского режима по поставкам западных истребителей для Вооруженных сил Украины. В ходе брифинга в преддверии контактной группы НАТО эксперт ответил корреспондентам о возможностях таких поставок ВСУ боевой авиации лишь одним словом. Специалист добавил, что сегодня все страны-члены Североатлантического военного альянса расскажут коллегам о предложениях по оказанию дополнительной поддержке Украины.

Посмотрим.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Боррель заявил об оказании поддержки ЕС российским СМИ-иноагентам: мнение экспертов.

Фото и видео: European Commission
 

Теги: военная помощь, всу, евросоюз, жозеп боррель, самолеты
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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