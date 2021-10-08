Боррель считает, что Россия не станет "сверхдержавой"

Глава дипломатии ЕС рассказал, как нужно контактировать с Москвой.

Глава верховной дипломатии по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель считает, что Россия и Турция не станут "сверхдержавами". Такое мнение специалист высказал в рамках форума "Новая экономика", который проводится в Мадриде. Эксперт уверен, что эти государства пытаются извлечь собственную выгоду.

Там находятся такие важные страны, как Россия, Индия и Турция, которые ранее являлись империями, снова хотят ими стать. Это великие государства, они знают, что не будут сверхдержавами, но хотят быть и являются региональными державами, у них есть военная сила, и они готовы использовать ее и используют. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Дипломат подчеркнул, что Россия имеет для европейского региона экстраординарную значимость. По мнению Борреля, в отношениях с Москвой следует найти взвешенную позицию, чтобы взаимодействовать по многим направлениям.

Боррель: ЕС должен иметь возможность размещать вооруженные силы независимо от США и НАТО.

Фото и видео: YouTube / New Economy International Forum, SL