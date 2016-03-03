Боррель: ЕС должен иметь возможность размещать вооруженные силы независимо от США и НАТО

Жозеп Боррель подчеркнул, военные возможности ЕС станут дополнением для НАТО, а не альтернативой ему.

Верховный представитель Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что в объединение должно иметь возможность размещать вооруженные силы независимо от Североатлантического Альянса и Соединенных Штатов. Об этом он сказал в интервью Службе общественного вещания.

Боррель отметил, что усиление военного присутствия Европы не должно вызывать беспокойства у военного блока и американских властей.

Чем сильнее будет Европа, тем сильнее будет НАТО, поскольку мы являемся ее частью. Военные возможности Европы – это дополнение для НАТО, а не альтернатива ему. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС

Он подчеркнул, военные возможности Европейского союза станут дополнением для Североатлантического Альянса, а не альтернативой ему.

Напомним, США, Австралия и Великобритания 15 сентября 2021 года заявили о создании нового партнерства по вопросам безопасности – AUKUS. Первым проектом совместной программы стало создание на территории Австралии атомных подводных лодок. Ради ее реализации Канберра отказалась от сотрудничества с французской компанией о производстве 12 ударных субмарин класса Barracuda.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров государств мира взять ответственность за климатический кризис.

Видео: YouTube / PBS NewsHour