С 5 по 6 июля в связи с марафоном "Белые ночи" введут ограничения движения

Отметив значительный прогресс за прошедшие годы, организаторы напомнили, что дебютный забег в 1990 году собрал менее 500 участников.

Международный марафон "Белые ночи" пройдет в Санкт-Петербурге, в 34-й раз. В юбилейном сезоне мероприятие отметилось новым достижением — регистрацию прошли рекордные 25 750 спортсменов.

Отметив значительный прогресс за прошедшие годы, организаторы напомнили, что дебютный забег в 1990 году собрал менее 500 участников. Подобные массовые события неизбежно влияют на жизнь города: уже с вечера 5 июля и до раннего утра 6 июля движение автотранспорта в центре будет ограничено.

Запрет на проезд коснется Петроградского, Василеостровского, Центрального и Адмиралтейского районов, охватывая ключевые достопримечательности и улицы: Суворовскую, Исаакиевскую и Сенатскую площади, набережные Дворцовую и Кутузовскую, а также участки Гороховой, Большой Морской и Шпалерной улиц.

Маршрут соревнований претерпел некоторые изменения: обе дистанции, включая традиционную десятикилометровую и полный марафон протяженностью 42,2 километра, стартуют от стадиона "Газпром Арена", финишируя традиционным местом — на Дворцовой площади.

Десятикилометровая гонка начнется в 20:30, а классический марафон стартует двумя часами позднее — в 22:00. Автомобилистам рекомендуется заранее выбрать альтернативные пути передвижения или воспользоваться услугами общественного транспорта, чтобы минимизировать неудобства и избежать транспортных затруднений.

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Фото: Фото: Марафон "Белые ночи" (архив)