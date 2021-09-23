Джонсон призвал лидеров взять на себя ответственность за борьбу с изменением климата

Британский политик уверен, потомки будут отзываться о ныне живущем поколении как об эгоистичных и недальновидных людях.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров государств мира взять ответственность за климатический кризис. Об этом он сказал в ходе своего выступления в рамках Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций.

По словам политика, избежать критики будущих поколений за загрязнение Земли не удастся. Также Джонсон выразил мнение, что нынешнее развитие человечества можно сравнить подростковым возрастом, который подходит к концу.

Наши внуки будут знать, что мы виновны, что мы были предупреждены, они будут знать, что это поколение вышло на сцену для того, чтобы говорить и действовать от имени потомков, но забыло свои слова. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Он уверен, потомки будут отзываться о ныне живущем поколении как об эгоистичных и недальновидных людях.

Ранее Джонсон заявил о желании взять имя в честь бога северного ветра – Борея. По словам политика, таким образом он может поддержать возобновляемые источники энергии.

Видео: YouTube / Guardian News