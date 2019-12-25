Стало известно, какую сумму петербуржцы готовы потерять без сожалений

Значительная часть опрошенных (32%) признались, что чувствительно отреагируют на исчезновение средств в диапазоне от ста до пятисот тысяч рублей.

Большинство жителей Петербурга уверены, что утрата денежных средств периодически случается с каждым человеком. По результатам социологического исследования, проведенного группой "Ренессанс Страхование", подавляющее большинство горожан (35%) без особых переживаний смиряются с потерей суммы до пяти тысяч рублей. Ещё треть респондентов (34%) допускают потерю от пяти до тридцати тысяч рублей, чуть меньшая группа (19%) готова отказаться от суммы от 30 до 70 тысяч рублей. Только небольшой процент (6%) способен воспринять утрату денег в пределах от 70 до 100 тысяч рублей без ощутимых эмоций.

Значительная часть опрошенных (32%) признались, что чувствительно отреагируют на исчезновение средств в диапазоне от ста до пятисот тысяч рублей. Четверть петербуржцев испытывает тревогу при потере сумм от полумиллиона до миллиона рублей, а еще 15% болезненно воспринимают пропажу от одного до трех миллионов рублей. Остальные респонденты указали, что для них существенной станет потеря более трех миллионов рублей.

Почти половина россиянок (58%) заявляют, что испытывают недостаток финансовых знаний и стремятся восполнить пробелы в образовании. Мужчины реже высказываются подобным образом: желание повышать финансовую грамотность выразил лишь каждый четвёртый представитель сильного пола. Около половины опрошенных убеждены, что нехватка знаний связана с отсутствием соответствующего школьного курса и выступают за введение подобного предмета в образовательную программу. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 13% респондентов.

Среди источников, полезных для повышения финансового образования, петербуржцы выделяют чтение профильной литературы (39%), советы знакомых и коллег, обладающих достаточными знаниями (18%), рекомендации профессиональных блогеров (17%) и публикации деловой прессы (10%).

Фото: Piter.TV