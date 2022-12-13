Боррель рассказал, почему Россию не исключат из "Большой двадцатки"

Глава МИД ЕС рассказал, что не следует противоречить принципу многосторонности.

Глава верховной дипломатии Жозеп Боррель рассказал, почему Россию не исключат из саммита G20 ("Большой двадцатки"). Соответствующей информацией представитель ЕС по политике безопасности и иностранным делам сделал в ходе своего выступления на международной конференции Raisina Dialogue, отвечая на вопрос ведущего в Нью-Дели. По мнению специалиста, лишение Москвы права на участие в формате G20 противоречило бы принципам многосторонности.

Вы не можете говорить, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, а затем просить Россию выйти из G20. Это довольно противоречиво, не так ли? Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Экспрет заметил, что страны должны сохранять манеру говорить правду на международных площадках и слушать других. Важно, чтобы страны ЕС могли сказать все то, что думают, а также - получить ответы от оппонентов.

Боррель объявил, что Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений.

Фото и видео: YouTube / ORF